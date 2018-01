Continua a batalha da Apple contra a Samsung - Link - Estadão

Agência dos EUA aceita investigar denúncia de violação de patentes do iPhone e do iPad pela Samsung em caso que a Apple pede o bloqueio das vendas da linha Galaxy

SÃO FRANCISCO – Um painel de comércio dos Estados Unidos que lida com disputas de patentes concordou em investigar as denúncias da Apple de que os smartphones e tablets da rival sul-coreana Samsung violam sua propriedade intelectual.

Um iPhone 4 (à dir.) ao lado do smartphone Galaxy S da Samsung (à esq.). FOTO: Jo Yong-Hak/REUTERS

A empresa de tecnologia mais valiosa do mundo e a Samsung estão travando uma batalha legal cada vez maior em múltiplos países, acusando-se mutuamente de violação de patentes de tecnologia e de design à medida que a disputa pelo mercado de aparelhos móveis se intensifica.

A Apple registrou uma queixa na Comissão de Comércio Exterior dos EUA (ITC), uma agência federal independente, no dia 5 de julho, buscando bloquear o inimigo sul-coreano de importar os aparelhos da linha Galaxy. A denúncia foi feita menos de uma semana depois que a Samsung também pediu a proibição da importação dos iPads e iPhones.

Neste terça-feira, 2, a comissão disse em comunicado ter votado pela abertura da investigação das denúncias da Apple e o seu pedido para “cessar e desistir”, abrangendo smartphones, tablets, software touchapads e interfaces de hardware.

Os produtos da linha Galaxy usam o sistema Android do Google, o maior concorrente da plataforma iOS da Apple.

A crescente disputa de patentes ameaça criar uma tensão na lucrativa relação de fornecimento de equipamentos entre as duas empresas. Em 2010, a Apple era o segundo maior cliente da Samsung, representando US$ 5,7 bilhões em vendas principalmente de semicondutores, de acordo com o relatório anual da empresa.

Na Austrália. Também nesta terça, 2, a Samsung afirmou que não vai vender o modelo mais recente do tablet Galaxy Tab na Austrália depois de chegar a um acordo com a Apple por causa de um processo de violação de patentes registrado no país da Oceania.

“A Apple registrou uma queixa no Tribunal Federal da Austrália envolvendo uma versão do Samsung Galaxy Tab 10.1 que a Samsung não tem planos de comercializar na Austrália. Nenhum embargo foi emitido pelo tribunal e as partes do caso chegaram a um acordo mútuo que estipula que a versão em questão não será vendida na Austrália”, disse a Samsung em comunicado nesta terça.

“Uma versão do Samsung Galaxy Tab 10.1 para o mercado australiano será lançado em um futuro próximo. Essa medida não afeta qualquer outro smartphone ou tablet da Samsung disponível no mercado australiano ou em outros países, disse a empresa sul-coreana.

