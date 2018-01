Contra a Siri; a Nina - Link - Estadão

Nova ferramenta de assistente de voz da Nuance poderá ser integrada a aplicativos; ele reconhece qual pessoa está falando

SÃO PAULO – A assistente pessoal do iPhone 4S, a Siri, ganhou uma rival nesta segunda-feira, 6. É a Nina, um serviço da Nuance Communications para iPhone e Android que pode ser adotado por empresas para identificar os comandos de voz do usuário e interagir com ele, oferecendo respostas e soluções para as perguntas da pessoa.

Ele ainda está disponível apenas em inglês norte-americano, britânico e australiano, mas deve chegar a outros idiomas neste ano. Segundo a Nuance, a Nina — abreviação para Nuance Interactive Natural Assistant (Assistente Interativo e Natural da Nuance) — pode até diferenciar a voz da pessoa com que está “conversando”.

Porém, diferentemente da Siri ou do aplicativo de reconhecimento de voz Dragon Dictation, da Nuance, a Nina não é um programa que pode ser instalado. Empresas e desenvolvedores é que criam as aplicações usando o seu sistema. Já há até um kit de desenvolvimento e API para programadores que quiserem experimentar. Com isso, será possível por exemplo pagar contas no aplicativo do banco, segundo a empresa.

Veja como ela funciona:

