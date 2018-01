Contra o Wikileaks - Link - Estadão

No mês passado, o Wikileaks divulgou nada menos que 90 mil arquivos sobre as operações militares dos Estados Unidos no Afeganistão. As planilhas detalhavam ações tomadas entre 2004 e 2009 e mostravam, por exemplo, mortes que foram acobertadas. Antes de publicá-las, o site as enviou para o New York Times e o Guardian, para que as publicações pudessem ‘traduzir’ os dados para os leitores. A maioria das pessoas viu a ação do site que publica denúncias e documentos sigilosos como positiva para o bem público.

Mas nem todo mundo aprovou a iniciativa. Grupos de direitos humanos pediram nesta terça-feira que o site censure os arquivos secretos sobre a guerra para proteger pessoas que trabalham em favor dos norte-americanos.

A Comissão Independente de Direitos Humanos do Afeganistão, a Anistia Internacional, a Campanha por Vítimas de Conflitos, o Instituto da Sociedade Aberta e o Grupo de Crises Internacionais enviaram e-mails para o fundador do projeto, Julian Assange, solicitando a remoção de nomes de civis afegãos dos documentos militares.

“Não houve consideração com as vidas dos civis”, declarou Nader Nadery, membro da comissão, afirmando que os documentos delatam cidadãos afegãos. Muitos estariam sofrendo ameaças de morte por isso.