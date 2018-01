Controlado por um iPad - Link - Estadão

Cientistas alemães do Autonomous Labs revelaram o mais recente avanço na tecnologia de automóveis que se dirigem sozinhos –um veículo autônomo chamado “MadeInGermany” (MIG) que os passageiros podem convocar por telefone para uma carona.

O cientista da computação Raul Rojas e sua equipe na Universidade Livre de Berlim (FU) desenvolveram o carro experimental, que esperam venha a revolucionar o futuro do automóvel.

Os passageiros podem telefonar para seu MIG usando um iPad ou smartphone, e o sistema GPS integrado desses aparelhos revela ao carro a localização da pessoa; o veículo determina a melhor rota e informa ao passageiro quanto tempo demorará para chegar.

Os projetistas do carro dizem que sua invenção sustentará desenvolvimentos ecologicamente positivos, ao tornar mais práticos os carros compartilhados — caso diversas pessoas estejam se deslocando na mesma direção, o mesmo táxi não tripulado poderia atender a todas.

O uso da tecnologia poderia reduzir o número de carros em uso em Berlim a um quinto do atual, dizem.

“Com um dispositivo multimídia comum (iPad), o motorista terá acesso a todos os sistemas eletrônicos de bordo,” disse um porta-voz. “Isso cria possibilidades inteiramente novas de operação do veículo, que vão bem além das ideias anteriores de controle remoto.”

Os motoristas que subitamente desejam dirigir o veículo por meio do iPad podem desativar a tecnologia automática e assumir pessoalmente o controle.

O MIG usa tecnologia de sensores para criar uma imagem tridimensional da rua no computador do carro, de modo que este se torna capaz de detectar bicicletas, pedestres, placas e as marcações na via.

A tecnologia permite que ele responda de forma independente aos semáforos, que ceda passagem de acordo com o código de trânsito e que pare em caso de acontecimentos inesperados.

