'Control+Alt+Delete foi um erro'; diz Bill Gates - Link - Estadão

“Nós deveríamos ter usado um botão só, mas a IBM não quis”, explicou fundador da Microsoft

SÃO PAULO – Se você é um usuário de Windows, com certeza já deve ter perdido a conta de quantas vezes apertou a combinação “control + alt + delete” para se logar no sistema ou reiniciar o computador. E já se perguntou muitas vezes porque tem de apertar três botões para realizar tal tarefa, não é mesmo? Pois bem…

“O Control + Alt + Delete foi um erro. Nós poderíamos ter usado um botão só para isso, mas o cara que desenhou o teclado da IBM não queria criar esse botão”, declarou Bill Gates em uma entrevista para uma campanha de levantamento de fundos de Harvard.

A combinação de três botões foi inventada pelo engenheiro David Bradley, que trabalhou no projeto do PC da IBM. “Eu criei, mas foi Bill Gates quem tornou o comando famoso”, disse Bradley em uma entrevista certa vez.

Hoje, o comando existe ainda no Windows 8, permitindo que usuários bloqueiem sua máquina ou acessem o gerenciador de tarefas – no Windows 7 e no Windows XP, uma série de ferramentas ainda necessitam do “Control + Alt + Delete”.

O comando “complexo” não foi o único arrependimento recente de Bill Gates nos últimos meses. Em fevereiro, o fundador da Microsoft admitiu que a companhia não entrou no mercado mobile quando poderia, e que esse atraso fez a empresa perder a chance de ser líder do mercado hoje em dia.