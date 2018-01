Controlando o PC direto do iPad - Link - Estadão

Post publicado no:

Se você tem um iPad em casa ou no escritório e possui também um computador com o sistema operacional Windows, seja laptop ou desktop, já deve ter passado pela frustração de não poder fazer com o iPad algo que seja fácil no PC. Assistir a um vídeo fora do YouTube, jogar um jogo que não tenha sido desenvolvido para o iPad, editar documentos do Microsoft Office — não seria fantástico se pudéssemos rodar o PC a partir do iPad sempre que encontrássemos um bloqueio imposto pela Apple?

Isto pode ser feito por US$ 6,99 — o preço do Splashtop Remote. Trata-se de um aplicativo para iPad que funciona em conjunto com um aplicativo gratuito para Windows e exibe no iPad a tela de seu PC, desde que ambos façam parte da mesma rede sem fio. Splashtop é o nome dado a pequenos programas de inicialização rápida que vem pré-instalados em muitos PCs. Talvez você conheça versões como Lenovo Quick Start, Asus ExpressGate ou HP QuickWeb. O Splashtop Remote é feito pela mesma empresa, a Device VM. Ela emprega centenas de engenheiros de software nos Estados Unidos, na China e em outros países para desenvolver, testar e corrigir seu software, e tem a reputação de desenvolver programas rápidos, pequenos e livres de bugs.

O Splashtop Remote não foge a esta regra. Tudo que o usuário precisa fazer é comprar o aplicativo Splashtop Remote na iTunes Store, da Apple, e baixar os 10MB do pequeno aplicativo de mesmo nome para o PC. Rode o programa no PC e defina a senha. Depois acione o Splashtop Remote no iPad. O programa vai encontrar automaticamente seu PC. Basta inserir a senha na versão do iPad, e num passe de mágica a tela do PC aparece no tablet. Uma tela de boas-vindas ensina os comandos essenciais para controlar o PC pela tela sensível do iPad. Tocar num objeto equivale a clicar nele com o botão esquerdo do mouse. Para um clique com o botão direito, é necessário tocar o objeto e manter o dedo sobre ele. São necessários alguns minutos para que o usuário se acostume, mas, se o objetivo é simplesmente assistir a um vídeo na rede ou trabalhar com um documento do Word, o Splashtop é incrivelmente fácil de se usar. O programa acrescenta teclas ao teclado exibido na tela sensível ao toque do iPad para acionar comandos importantes do Windows, como Ctrl+C.

Tenho usado o Splashtop Remote para acessar minha coleção de músicas e vídeos no iTunes do PC. Em vez de rodar a versão do iTunes para o iPad, o que me obrigaria a sincronizar o acervo de mídia repetidas vezes, prefiro conectar o iPad ao PC e acessar o iTunes em sua versão para desktop. O funcionamento é ágil e o som é ótimo. Posso usar o equalizador de áudio do iTunes do PC para ajustar o som que sai do iPad. O recurso é especialmente útil para a reprodução de vídeos na web. A Apple se recusa a dar acesso aos reprodutores de vídeo em linguagem Flash que a maioria dos sites usa, mas assistir a estes vídeos no iPad a partir de um navegador rodado no meu PC funciona muito bem.

Por questão de estilo, tenho acessado o navegador Safari do meu PC por meio do iPad. Posso assistir simultaneamente a dois vídeos no formato Flash sem perder um único quadro. Ao fazer um determinado movimento com a tela do iPad, posso indicar ao Splashtop que reproduza os vídeos na sua resolução máxima, ou que sacrifique um pouco da qualidade para dar prioridade ao número de quadros exibidos por segundo. Mas, quando conectado a um PC avançado, o vídeo funciona muito bem na resolução mais alta. Às vezes até esqueço que estou acessando o material remotamente. Por US$ 7 e 2 minutos de configuração, o programa é ao mesmo tempo revolucionário e barato.

O Splashtop Remote tem algumas limitações. Se o seu PC roda o Windows XP em vez do Vista ou do Windows 7, não será possível ouvir o som do desktop no iPad. Ter um PC moderno capaz de rodar o Splashtop sem restrições de velocidade também ajuda. Meu HP Envy de 2010 funcionou muito bem, mas, num certo momento, fui aconselhado a mudar as configurações de cor do Windows para obter um desempenho melhor. Tentei também conectar o iPad ao meu netbook HP Mini 110, de potência bem inferior. O vídeo apresentou interrupções, e o Microsoft Word teve momentos de lentidão.

O mais importante é que a Device VM não anuncia o Splashtop Remote como solução de conexão remota ao computador de casa, no estilo do GoToMyPC. A empresa planeja acrescentar suporte a recursos de roaming com alcance que vá além da rede caseira, mas o programa foi projetado principalmente para ser usado em redes Wi-Fi locais, nas quais a conexão é automática e o desempenho é muito rápido. Como demonstrado por Steve Jobs, a função primária do iPad não é substituir o laptop como plataforma de computação portátil. O aparelho foi feito para ser levado a locais confortáveis sem incorrer no peso extra e na curta duração da bateria de um laptop. O Splashtop Remote elimina mais um dos motivos pelos quais o usuário seria levado a deixar o iPad de lado e sair de sua poltrona favorita.

