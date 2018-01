Controlando o tempo - Link - Estadão

Redes sociais devem ser usadas e abusadas, isso já é sabido. O problema é quando são usadas em excesso. Exemplos desses casos são filhos que passam o dia navegando no Orkut ou funcionários de empresa que deixam de fazer suas obrigações para conversar pela internet.

O programa Internet Security Controller permite que o administrador do(s) computador(es) restrinja o acesso a redes sociais por faixas horários e tempo máximo, variando de 15 a 720 minutos (12 horas). O programa é simples, gratuito e fácil de usar, embora compatível apenas com Windows XP, 2003, Vista e Windows 7. Veja como configurá-lo:

1 – Na primeira etapa, selecione os sites que deseja estipular o tempo limite. É possível adicionar ou deletar sites da lista. Para prosseguir, clique no endereço e clique em ‘Next’.

2- Na etapa seguinte selecione as faixas de horários que deseja bloquear. Com os horários selecionados na imagem abaixo, por exemplo, o usuário ficará barrado de acessar o site entre as 9h até as 18h59. É possível estipular faixas diferentes para dias diferentes, além de poder bloquear todos os horários (é permitido desfazer todas as ações, basta fazer o processo novamente). Clique em ‘Next’ para prosseguir.

3 – Na terceira etapa, escolha o tempo máximo que o usuário poderá utilizar a rede social. É importante notar que a terceira etapa (“Daily Time Limits”) e a segunda (“Internet Timetable”) não dependem uma da outra.

4- Por fim, invente uma senha/password e coloque uma “dica” para recordá-la. A senha será solicitada toda vez que a pessoa quiser abrir o software novamente para fazer alterações (o que impede o usuário “limitado” de abrir o programa e liberar os sites bloqueados pela administrador).

É uma ferramenta útil, embora uma boa conversa e orientação ainda sejam preferíveis no caso de crianças. Clique aqui para baixar o programa.

(vi no AddictiveTips)