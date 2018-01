Conversa em vídeo no Facebook - Link - Estadão

Pensando nos usuários mais assíduos da rede social e em quem joga games sociais em tempo real, a startup israelense Rounds está lançando uma plataforma de conversas em vídeo para o Facebook. A ideia é permitir que jogadores e outros usuários conversem em tempo real enquanto interagem pelas várias funções sociais do site.

“É mais do que ver a pessoa com quem você está falando. As pessoas querem compartilhar a experiência de estarem online juntas, mostrar vídeos legais uma para a outra, jogar games e se sentirem perto de seus amigos”, disse Dany Fishel, co-fundador e CEO da startup, ao site Games Beat. “É nisso que estamos focando na Rounds: pegar o aspecto emocional que uma conversa ao vivo tem e tentar replicar isso no mundo online”, acrescenta.

Foto: reprodução

Se a palavra de ordem no Facebook é compartilhar, essa nova função expande todas as possibilidades de interação entre os usuários. Se, por um lado, os jogos em tempo reais são minoria e só atingem uma pequena parte dos usuários da rede social, por outro, as pessoas já estão acostumadas com conversas de texto em tempo real.

Por conta disso, a empresa sediada em Tel Aviv acredita que a vez da conversa em vídeo chegou. Muitos aparelhos, inclusive netbooks e smartphones, já vêm com webcams integradas, o que facilita o acesso ao serviço. Além disso, as pessoas já se sentem mais confortáveis para compartilhar sua vida com os outros. Centenas de milhares de usuários usam, atualmente, a plataforma da startup para jogar em tempo real, tirar fotos de si mesmas, assistir a vídeos do YouTube, ouvir músicas e compartilhar fotos junto com os amigos.

Para usar o serviço não é necessário baixar nada no seu computador.