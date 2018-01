Conversar pelo Glass é 'estranho'; diz Schmidt - Link - Estadão

‘Há lugares em que o Glass é inadequado’, admitiu o executivo, que afirmou que o uso de produtos do tipo requer nova etiqueta

Schmidt admitiu que há lugares em que usar o Glass é inapropriado. FOTO: Jochen Luebke/EFE

CAMBRIDGE – O presidente do conselho do Google, Eric Schmidt, vem testando os óculos da empresa e admitiu achar a experiência um pouco estranha.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Falar alto para controlar o Glass pelo sistema de reconhecimento de voz é “a coisa mais estranha”, disse Schmidt nesta quinta-feira em uma palestra na Universidade de Harvard.

O executivo afirmou que as pessoas terão de desenvolver uma nova etiquetas para lidar com esse tipo de produto, que permite gravar vídeos e mostra informações que apenas o usuário que usa os óculos pode ver.

“Obviamente, há lugares em que o Glass é inadequado”, disse ele. “É tão novo que decidimos ser mais cautelosos”, acrescentou. “É sempre mais fácil revelá-lo mais no futuro”.

O Google já está disponibilizando os óculos para desenvolvedores, mas afirmou o oproduto só deve começar a ser vendido em 2014. O Google também decidiu que irá pré-aprovar todos os aplicativos oferecidos aos usuários do Glass, diferentemente de seu mercado Android para celulares e tablets, mais aberto.

Com o Glass, será possível tirar fotos, fazer vídeos e enviar mensagens – tudo por comando de voz. FOTO: Divulgação

/REUTERS

—-

Leia mais:

• Google proíbe dono do Glass de vendê-lo

• Google escolhe primeiros usuários dos seus óculos

• Google faz restrições a aplicativos para o Glass

• Traje social: a tecnologia de vestir já é real