Convites no Gmail - Link - Estadão

O Google lançou uma nova funcionalidade para seu serviços de e-mail: adicionar convites às mensagens. Na verdade, a novidade nada mais é do que a integração do Gmail com o Google Agenda – agora, é possível criar eventos para a Agenda no próprio Gmail.

Se você quiser convidar alguém para ir ao cinema, pode inserir um convite com data, horário, assunto e local na mensagem e esse evento será inserido na sua agenda e na do seu convidado.

Clicando em inserir convite (logo abaixo do assunto do e-mail, ao lado da opção de anexar arquivos), uma janela se abre e você pode configurar as opções acima citadas. Essa janela mostra ainda, a sua disponibilidade e a de seu amigo – se você tiver acesso à agenda dele – para a data planejada.

Um convitinho vai aparecer no e-mail já pronto para ser enviado. Quem recebê-lo poderá dizer se vai ou não ao compromisso proposto.

Google Agenda

Se você não conhece muito bem o sistema de calendário do Google, vale dar uma explorada. Quem tiver conta um conta Google já tem acesso ao serviço. Nele, é possível criar várias agendas (pessoal, profissional, de aniversários, de encontros com os amigos), compartilhá-las com seus contatos e receber lembretes de seus compromissos.