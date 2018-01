Copa do Mundo gerou maiores picos do Twitter brasileiro em 2014 - Link - Estadão

Derrota da seleção brasileira para a Alemanha na semifinal foi momento de maior número de tweets do ano. FOTO: REUTERS Derrota da seleção brasileira para a Alemanha na semifinal foi momento de maior número de tweets do ano. FOTO: REUTERS

A Copa do Mundo de 2014 tomou conta da internet. Além de ter sido o tema mais comentado no Facebook, o torneio tomou conta do Twitter e, no Brasil, a Copa rendeu os maiores picos de postagens no microblog deste ano. Ao todo, foram 672 milhões de tweets no mundo todo e dos dez assuntos mais comentados, oito foram em relação ao Mundial.

A derrota do Brasil para a Alemanha na semifinal pelo placar de 7 a 1 foi o momento que mais rendeu postagens no Twitter no País. Em seguida, está a partida contra o Chile, vencida nos pênaltis. E em terceiro lugar está a final do Mundial entre Alemanha e Argentina.

Outro momento que teve maior pico de tweets enviados foi durante o debate da Rede Globo no primeiro turno entre os presidenciáveis. Foram mais de 3,1 milhões de postagens sobre sobre o debate em menos de seis horas, mais interações na rede social do que na final da Copa das Confederações em 2013.

No total, 39,8 milhões de tweets foram enviados sobre as eleições brasileiras entre 6 de julho a 26 de outubro, período da campanha eleitora.

Confira os momentos com maiores picos de tweets no Brasil em 2014:

8 de julho – #BRAvsGER

28 de junho – #BRAvsCHI

13 de julho – Final da Copa do Mundo – #GERvsARG

12 de junho – #BRAvsCRO

4 de julho – #BRAvsCOL

23 de junho – #BRAvsCAM

12 de julho – #BRAvsHOL

31 de janeiro – Final da novela #AmorÀVida

2 de outubro – Debate presidencial da Globo (primeiro turno)

9 de julho – #HOLvsARG

Mais seguidores. Com a Copa do Mundo, os jogadores de futebol foram perfis que mais ganharam seguidores no Brasil em 2014. A lesão de Neymar durante o Mundial e o movimento #ForçaNeymar, qeu gerou mais de 700 mil tweets em um dia, deu ao jogador o primeiro lugar na lista.

Logo depois de Neymar (@neymarjr), David Luiz (@DavidLuiz_4) e Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho), os humoristas Tata Werneck (@Tatawerneck) e Danilo Gentili (@DaniloGentili) aparecem completando a lista dos cinco brasileiros que mais ganharam seguidores no Twitter em 2014.