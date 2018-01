Copa do Mundo no Brasil foi o tema mais comentado do Facebook em 2014 - Link - Estadão

Copa do Mundo no Brasil teve mais de três bilhões de interações na rede social. FOTO: REUTERS Copa do Mundo no Brasil teve mais de três bilhões de interações na rede social. FOTO: REUTERS

Em época de fim de ano e retrospectivas, o Facebook lançou a lista de tópicos mais comentados na rede social durante o ano de 2014 em todo o mundo. O primeiro lugar não poderia ser diferente: no topo da lista está a Copa do Mundo do Brasil.

Foram mais de três bilhões de interações, com curtidas, compartilhamentos e comentários, relacionados ao assunto durante o evento. É só lembrar da quantidade de memes a cada resultado inesperado, inclusive na derrota do Brasil por 7 a 1 pela Alemanha.

O País também ocupou o terceiro lugar de assuntos mais comentados no Facebook com as acirradas eleições deste ano, com 674 milhões de interações. Para ter uma ideia de comparação, as eleições na Índia, que possui mais usuários na internet do que o Brasil, geraram 227 milhões de interações.

Veja a lista mundial dos temas mais populares no Facebook:

1. Copa do Mundo

2. Surto do vírus ebola

3. Eleições no Brasil

4. Robin Williams

5. Desafio do Balde de Gelo

6. Conflito em Gaza

7. Malaysia Airlines

8. Super Bowl

9. Michael Brown/Ferguson

10. Jogos Olímpicos de Sochi