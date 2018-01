Copa em altíssima resolução só em 2018 - Link - Estadão

SÃO PAULO – Desde que a primeira Copa do Mundo foi transmitida ao vivo pela TV brasileira, em 1970, o Mundial tem sido palco das novidades da indústria da televisão. É no torneio que se testam e lançam novas tecnologias, tudo em nome da experiência de ter um jogo de futebol cada vez mais realista e envolvente na sala de estar.

Em 1974, foi a imagem colorida, em 2002, a TV digital, e em 2010 a resolução Full HD (veja a linha do tempo no link no final da matéria). Ouve-se falar desde o ano passado que em 2014 seria a vez da imagem 4K, ou Ultra HD, resolução com definição quatro vezes superior a Full HD e melhor percebida em telas acima de 50 polegadas.

Em reportagem do Estado no ano passado, vários fabricantes de televisores propagandeavam o 4K como aposta para a Copa. Esta semana, a Sony anunciou uma linha “oficial” da Copa do Mundo para “o torcedor que está planejando ver futebol em casa”, onde destaca um modelo 4K que ainda conta com um recurso chamado “Modo Futebol”.

Na prática

O 4K aparecerá, porém, de forma bem limitada. Apenas três jogos de todo o Mundial serão filmados e transmitidos ao vivo em 4K, em uma parceria entre Sony e Globo. Estes incluem o jogo de número 50, nas oitavas de final (28 de junho), o jogo 58, nas quartas de final (4 de julho) e a final da Copa (13 de julho), todos no Maracanã.

A Sony, por sua vez, promete a filmagem de outros seis jogos no formato, incluindo Brasil e Camarões.

A má notícia para quem investiu em um aparelho desse tipo (os modelos mais baratos custam cerca de R$ 8 mil) é que não será possível ver nenhum dos jogos nessa resolução em casa. A questão é que não basta ter uma câmera filmando em 4K em uma ponta e um televisor 4K na outra: toda a cadeia de transmissão das imagens precisa ser compatível com o formato, e isso inclui dos transmissores até a caixinha decodificadora da TV a cabo.

“As emissoras ficaram devendo isso para o consumidor”, resume Rogério Molina, gerente geral de televisores da LG Electronics do Brasil. “Por outro lado, elas dizem que os fabricantes gostam de botar o carro na frente dos bois.”

William Peter Lima, gerente sênior de produtos na categoria TVs da Samsung, reforça dizendo que a presença de conteúdo 4K “depende muito mais da transmissão do que da indústria dos televisores.”

Novos padrões

“O sinal é muito mais pesado e desafiador”, explica Márcio Carvalho, diretor de marketing da NET. “Essa tecnologia ainda leva de um a dois anos para engrenar.”

“É preciso definir padrões, frequências de operação para os novos canais. Os radiodifusores terão que adquirir novos transmissores e antena”, explica José Manuel Mariño, diretor de tecnologia para jornalismo e esporte da TV Globo.

Por enquanto, apenas pequenos grupos terão o privilégio de conferir a super resolução em eventos definidos como “experimentais”. Entre estes, eventos promovidos pela operadora NET em parceria com o canal SporTV, da Globosat, que reunirão “imprensa, convidados e formadores de opinião”.

A ação também deve eleger alguns assinantes que já tenham o televisor específico para que recebam um protótipo de decodificador para ver os jogos.

A Globo também pretende fazer eventos abertos ao público, com telões passando ao vivo os jogos filmados em 4K.

Web. O 4K deve chegar primeiro à internet. Lima, da Samsung, diz que essa é uma vantagem em relação a outra transição importante, quando as TVs passaram do sinal analógico para o digital. “Daqui a dois, três anos, teremos padronização do sinal 4K da televisão; antes disso, o consumidor terá muito conteúdo da web.”

A Netflix, recentemente, estreou a segunda temporada da série House of Cards com transmissão em 4K. A empresa desenvolveu uma compressão de dados que consegue espremer a altíssima resolução em uma conexão de 15 Mbps.

Em defesa de seus produtos 4K, os fabricantes também lembram do “upscaling”, ou seja, a melhoria que uma imagem Full HD ou HD têm em uma tela 4K. E avisam aqueles que compraram uma TV desse tipo que o software do aparelho poderá ser atualizado para acompanhar eventuais mudanças de padrão e evoluções do formato.

“Em 2018, a TV 4K será um produto maduro”, resume Luciano Bottura, gerente de Comunicação e Marketing da fabricante de eletrônicos Sony.