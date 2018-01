Copa feminina é o novo recorde no Twitter - Link - Estadão

Final entre Japão e Estados Unidos no mundial de futebol gerou mais de sete mil tweets por segundo

Depois de empate de 1 a 1 no tempo regular e 1 a 1 na prorrogação, Japão vence nos pênaltis. FOTO: Martin Meissner / AP

LONDRES - A final da Copa do Mundo feminina disputada entre Japão e Estados Unidos estabeleceu um novo recorde de tweets por segundo, 7.196, deixando para trás eventos como o casamento real de William e Kate e a morte de Osama Bin Laden.

—-

Na disputa que ocorreu no domingo, 17, em Frankfurt, na Alemanha, ass japonesas bateram as americanas na disputa de pênaltis e levaram a taça pela primeira vez em sua história.

A cobrança de pênaltis entre Paraguai e Brasil pelas quartas de final na Copa América no mesmo domingo também gerou picos de utilização no site de microblogs: 7.166 tweets por segundo, ficando no segundo lugar da lista dos momentos mais movimentados.

O recorde anterior de 6.939 tweets por segundo foi estabelecido logo após a meia noite no Japão na noite de Ano Novo. Outros picos da lista incluem a morte de Bin Laden (5.106 mensagens por segundo) e o Super Bowl em fevereiro (4.064).

A vitória da Espanha na Copa do Mundo sobre a Holanda em julho do ano passado chegou a 3.051 twittadas por segundo, mas o recorde do torneio (3.283) foi marcado na disputa entre Japão e Dinamarca ainda na fase classificatória – outro fato que indica a popularidade do Twitter no Japão.

O recorde alcançado no domingo mostra que houve um pequeno aumento no uso do serviço. Os usuários do Twitter, agora, enviam 200 milhões de tweetes por dia, quando, há dois anos, eram 10 milhões.

/ AP