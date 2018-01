Cópia do iPhone 5 já saiu na China - Link - Estadão

Imitação, que tem sistema Android, se baseia em fotos do novo aparelho da Apple que vazaram na internet

O Goophone i5 vem com sistema Android FOTO: Reprodução

PEQUIM – Uma empresa eletrônica da China lançou uma cópia do iPhone 5 – o próximo smartphone da Apple, que deverá ser apresentado ao público somente no próximo dia 12 de setembro -, depois que imagens do deste novo modelo circularam pela internet, informou nesta quarta-feira o site “PConline”.

A empresa, chamada Goford Electronics, confirmou ao site citado a produção desta cópia, cujo nome também reflete a procedência de seu modelo de inspiração: o “Goophone i5″.

Aparentemente, as diferenças entre ambos os telefones se resumem apenas ao símbolo da marca. Ao invés da tradicional maça da Apple, o modelo chinês apresenta uma vespa com asas abertas, como mostram as fotos do “Goophone i5″ que circulam pela internet.

Sediada em Shenzhen, no sul da China, a empresa tecnológica chinesa explicou que seu novo modelo foi desenhado a partir dos rumores criados em torno do iPhone 5. Desta forma, o “Goophone i5″, assim como se espera do novo smartphone da Apple, é mais fino que o modelo anterior, possui uma nova entrada USB e entrada de fones na parte inferior, além de ter a parte de trás divida em três seções.

A réplica, no entanto, tem algumas diferenças assinaladas pela própria companhia, como seu processador, que é inferior ao que supostamente terá o iPhone 5, e o sistema operacional, que, no caso do chinês, é o Android do Google.

