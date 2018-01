Coral virtual do YouTube vira disco - Link - Estadão

Imagem do vídeo de “Lux Aurumque” de Eric Whitacre. FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE

O próximo disco do compositor e diretor de orquestra norte-americano Eric Whitacre, Light & Gold, foi gravado com um coral escolhido pelo YouTube.

O disco inclui a composição “Lux Aurumque”, peça que revolucionou a internet no início do ano com um coral virtual e virou fenômeno na internet. O vídeo pode ser visto aqui.

Criado com a união de 185 vídeos de pessoas de mais de uma dúzia de países cantando individualmente, o coral virtual já alcançou mais de 1,2 milhão de visualizações.

—-

“O vídeo se expandiu com pólvora. Em um momento tivemos mais de 30 mil visitas na primeira hora e em seguida já recebemos e-mails de pessoas de toda parte do mundo”, disse Whitacre em entrevista ao jornal inglês Daily Telegraph, em que confessa que ainda não conseguiu explicar o sucesso da música.

Precisamente, Whitacre lança nesta quinta-feira, 23, o projeto Virtual Choir 2011, para fazer uma nova busca mundial por cantores na internet.

Os candidatos terão que publicar vídeos interpretando a canção “Sleep”, uma das músicas do disco que está sendo preparado.

A relação do compositor, nascido no Estado norte-americano de Nevada nos anos 1970, com a tecnologia não se reduz apenas ao YouTube, já que também utiliza as redes sociais do Twitter e do Facebook para manter contato mais direto com os seguidores.

As composições de Whitacre começaram a ficar conhecidas a partir do coral virtual, refletindo no sucesso comercial de seus discos anteriores, principalmente o álbum Cloudburst (2006).

O disco que está sendo criado, com o selo Decca, representa para o música a “oportunidade” de gravar pela primeira vez um álbum com um coral selecionado por ele mesmo.

Para Light & Gold, todos os cantores escolhidos são britânicos, com destaque para a presença do conjunto Laudibus, formado por vozes do Coral Nacional de Jovens do Reino Unido.

“É uma oportunidade única para conduzir minha música para um caminho que sempre sonhei”, afirma o compositor.

Whitacre iniciou sua formação musical aos 18 anos, quando se matriculou na escola Juilliard de Nova York e, no ambiente de competitividade, teve o apoio do compositor John Corigliano.

“Nos primeiros seis meses em Juilliard fiquei completamente paralisado. Não sabia o que estava fazendo lá até começar a trabalhar com John”, afirma o músico, que se confessa um admirador de Benjamin Britten.

/ EFE