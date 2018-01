Coreanos e chineses desaprovam 'A Entrevista' - Link - Estadão

SEUL/XANGAI – Centenas de milhares de pessoas assistiram cópias ilegais do filme “A Entrevista” na China e na Coreia do Sul, apenas horas depois que o controverso filme sobre o assassinato fictício do líder norte-coreano Kim Jong Un foi lançado nos Estados Unidos.

A maioria dos espectadores disseram que assistiram o longa por causa do devastador ataque eletrônico contra a Sony Pictures, estúdio que o produziu, mas que não ficaram impressionados.

Mesmo na Coreia do Sul, tecnicamente em guerra com o Norte, espectadores criticaram severamente o filme.

“Muito do filme não é realista e as pessoas nos papéis de norte-coreanos são muito ruins falando coreano”, disse um espectador no Naver, um portal online. “Na cena em que Kim Jong Un fica nervoso … não consegui entender direito o que ele estava dizendo”.

Um blogueiro no Naver disse: “Não há drama nem muita diversão. É tudo sobre comédia forçada que desanima. Eles não podiam ter feito um trabalho melhor criando esse filme?”

Os Estados Unidos culparam a Coreia do Norte pelo ataque eletrônico, mas Pyongyang disse que não é responsável.

Na China, uma cópia do filme com legendas em chinês foi visto ao menos 300 mil vezes apenas em uma plataforma de compartilhamento de vídeos.

“Não importa se o filme é bom, ele se tornou algo que todos têm que ver”, disse um usuário no microblog chinês Weibo.

O longa, que foi inicialmente cancelado após o ataque eletrônico contra a Sony, estreiou em mais de 300 cinemas nos EUA no Natal, atraindo muitas sessões lotadas e declarações de espectadores de que estavam defendendo a liberdade de expressão.

Ainda não há planos para um lançamento oficial em cinemas na Ásia.

Executivos internacionais da Sony disseram anteriormente que o filme era “desesperadamente sem graça” e que fracassaria no exterior, segundo emails vazados pelos hackers.