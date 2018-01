Coreia do Norte critica vizinho por bloqueio de sites - Link - Estadão

A Coreia do Norte criticou o vizinho do sul por bloquear suas contas do Twitter e do YouTube e disse que a decisão prova que a Coreia do Sul se opõe em melhorar as relações entre os dois países.

O governo do Pyongyang anunciou este mês a criação de contas no Twitter, no YouTube e no Facebook, o que foi visto como um esforço para fortalecer sua guerra de propaganda contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Seul rapidamente bloqueou as contas do Twitter e do YouTube, alegando que continham informações ilegais proibidas por leis sul-coreanas.

No sábado, 28, o portal governamental norte-coreano Uriminzokkiri, que abriu as contas, emitiu uma declaração em que acusa o governo do presidente sul-coreano Li Myung-bak de criar uma “atmosfera hostil” entre ambos os países.

“Está claro que o governo de Li Myung-bak é um grupo de traidores contra a reunificação, que não quer melhorar as relações coreanas e nem sequer deseja um diálogo ou cooperação”, disse Uriminzokkiri.

O site afirma que o bloqueio causará danos em seus esforço para facilitar o entendimento mútuo entre as duas Coreias pela internet.

A conta no Twitter, chamada uriminzok (que significa “nossa nação” em coreano), atingiu 8.500 seguidores em uma semana, com apenas 30 tweets vinculados a reportagens que elogiam o líder norte-coreano Kim Jong Il e criticam a Coreia do Sul e os Estados Unidos por seus exercícios militares conjuntos.

SANGWON YOON (AP)