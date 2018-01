Coreia do Norte proíbe acesso livre de estrangeiros a Wi-Fi - Link - Estadão

O professor Will Scott, convidado a dar aulas na Coreia do Norte, e seus alunos. FOTO: Reprodução O professor Will Scott, convidado a dar aulas na Coreia do Norte, e seus alunos. FOTO: Reprodução

SEUL – A Coreia do Norte proibiu os estrangeiros que moram no país de acessar a internet via wi-fi, aparentemente para evitar que cidadãos coreanos possam usar a rede.

Segundo um decreto governamental publicado nesta quinta-feira pela revista norte-coreana online, “NKNews”, estão cientes as embaixadas, as ONGs e os funcionários estrangeiros presentes no país, que “o uso desta conexão sem fio está proibida, porque produz alguns efeitos”, que não são especificados.

O Departamento Regulador da Rádio da Coreia, que assinou o documento no dia 13 de agosto, explica que os estrangeiros que desejarem voltar a utilizar a conexão, deverão consultar a organização governamental.

O comunicado adverte que aqueles que não respeitarem a proibição terão que pagar uma multa de 1,5 milhão de wons, aproximadamente R$ 25 mil.

A ordem foi declarada após a revista The Diplomat ter noticiado em agosto que o preço dos imóveis com acesso à rede, próximos aos órgãos governamentais estava aumentando consideravelmente.

A medida imposta pelo departamento foi motivada pela vontade dos cidadãos de usar o wi-fi livre, já que este benefício era liberado apenas para as elites do regime comandado por Kim Jong-un que tinham permissão para se conectar.

Especialistas entrevistados pela “NKnews” consideraram que o fato do Departamento Regulador de Rádio tornar possível o uso do wi-fi mediante consulta, pode significar que as autoridades exijam senhas para evitar o acesso sem autorização.

/ EFE