Coreia do Norte social - Link - Estadão

O governo da Coreia do Norte — uma das ditaduras mais agressivas do mundo — parece dar sinais de aproximação com o século XXI. O jornal Uriminzok, um dos periódicos oficiais da ditadura asiática, tornou-se a cara da Coreia do Norte em sites como o Twitter e o YouTube.

Apesar da produção de conteúdo em inglês, o Uriminzok ainda atende aos interesses políticos do governo norte-coreano, oferecendo basicamente as mesmas informações e notícias “oficiais” da ditadura — basicamente propaganda política.

O canal do jornal no YouTube e no Twitter também mostra que o social não é exatamente uma prioridade para a rede, com praticamente nenhuma resposta aos usuários, e diversos comentários bloqueados ou apagados.