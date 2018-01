Coreia do Norte; um buraco negro de informação - Link - Estadão

Kim Jong-il morreu no sábado e ninguém ficou sabendo. A notícia não vazou nem por Twitter ou Facebook. Em um país sem conexão, até que faz sentido

Imagem da NewScientist mostra a diferença das duas Coreias quanto à presença de energia e povoação. FOTO: PlantetObserver/Science Photo Library

SEUL - Poucos líderes nacionais morrem hoje em dia sem que ninguém fora de seu país saiba disso, sem nem mesmo uma menção no Twitter. No entanto, aparentemente ninguém, o que inclui os serviços de inteligência sul-coreanos, estava ciente de que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-il, havia morrido na manhã de sábado – até que a morte fosse revelada em um anúncio emocionado da TV estatal do país, nesta segunda-feira, 19.

Essa escolha de mídia mesma parece antiquada na Coreia do Sul, frequentemente citada como o mais conectado país do planeta, onde as notícias são cada vez mais distribuídas e dissecadas via celulares inteligentes e serviços de rede social.

Uma imagem noturna da península coreana registrada em 2002 mostra a Coreia do Norte como uma mancha escura, em forte contraste com o mar de luzes do próspero vizinho ao sul da fronteira mais militarizada do planeta. E, passada uma década, pouco mudou.

A morte de Kim parece ter sido mantida em segredo entre a pequena elite que controla o norte da Coreia. Não houve mensagens de Facebook ou Twitter, em um país onde as pessoas não têm internet, para espalhar a notícia, ao contrário do acontecido na “Primavera Árabe”.

Os internautas sul-coreanos, acostumados a um fluxo quase instantâneo de informações, ficaram quase tão chocados pela demora em divulgar a notícia quanto pela morte de Kim.

Poucos telefones. O controle do regime norte-coreano sobre a informação é relativamente facilitado pela infraestrutura de comunicação limitada do país, o que torna quase impossível um cenário parecido com o da Primavera Árabe, dizem analistas.

De acordo com dados da União Internacional de Telecomunicações, a Coreia do Norte contava com menos de duas assinaturas de telefonia móvel por 100 habitantes, no ano passado, ante 105 para a Coreia do Sul.

Enquanto 83% dos sul-coreanos dispõem de acesso regular à Internet, ela continua indisponível no Norte, se excluirmos um pequeno número de ministérios do governo, hotéis e áreas diplomáticas da capital Pyongyang.

Os norte-coreanos que dispõem de celulares e acesso à internet são “pró-governo, pró-regime. Não teriam nada a ganhar se organizassem um levante. Assim, nesse sentido, o acesso não parece uma ferramenta útil de resistência ao governo”, disse Cho Min, especialista do Instituto pela Unificação Nacional da Coreia.

As respostas dos blogs sul-coreanos à morte de Kim ilustram a facilidade com que mensagens sediciosas podem ser transmitidas a uma audiência de massa, hoje, e isso é algo que as autoridades norte-coreanas se esforçam por reprimir.

Muitos usuários do Twitter publicaram mensagens de condolência e até elogios a Kim, apesar da retórica favorável ao Norte poder representar violação dos regulamentos de segurança nacional da Coreia do Sul. “Oro pelo repouso do falecido Kim Jong-il”, escreveu o usuário “@heliumgas”.

Agências que têm contatos em Pyongyang disseram que era provável que a morte de Kim levasse as autoridades a reforçar ainda mais seu controle das comunicações.

“Estamos antecipando que haverá um bloqueio de comunicações e viagens, nos próximos dias, enquanto as autoridades norte-coreanas agem para estabilizar a situação e preparam o período de luto”, disse Geoffrey See, diretor executivo da Chosun Exchange, uma organização sem fins lucrativos sediada em Cingapura que promove intercâmbio acadêmico com a Coreia do Norte.

Mas há alguns sinais de que o controle do governo sobre as comunicações possa estar se afrouxando. Celulares vêm se tornando comuns entre os moradores de Pyongyang, e não apenas entre a elite, diz Simon Cockerell, da Koryo Tours, uma agência de viagens em Pequim que organiza viagens à Coreia do Norte.

Nos dois últimos anos, o uso de celulares “explodiu”, segundo ele, e as pessoas usam aparelhos chineses de preço médio para trocar mensagens de texto, jogar e verificar informações sobre o clima.

A Coreia do Norte deve registrar este ano o milionésimo usuário de sua nova rede 3G de telefonia móvel, criada em parceria com o grupo egípcio Orascom.

O setor de telefonia móvel do Norte “atravessou os obstáculos, e o governo não conseguirá mais forçar um recuo sem pagar preço político pesado”, afirmou o Nautilus Institute for Security and Sustainability em relatório no mês passado.

