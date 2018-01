Coreia do Sul aprova venda do iPhone - Link - Estadão

A comissão de telecomunicações da Coreia do Sul aprovou a venda do iPhone no país asiático. É uma decisão inédita no país, que tem um dos mercados de celulares mais fechados e controlados por fabricantes nacionais, como Samsung e LG.

No país, em que 93% da população tem celular, há diversas exigências tecnológicas que restringem a entrada de fabricantes estrangeiros. Nokia, Motorola e Apple são quase inexistentes por lá. Por enquanto, nenhuma operadora se mostrou interessada em vender o telefone da Apple, que é aguardado desde o lançamento do modelo 3G.