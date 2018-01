Coreia do Sul investiga Street View - Link - Estadão

A polícia da Coreia do Sul invadiu o escritório do Google em Seul nesta terça-feira sob a alegação de que a empresa coletou dados de usuários de forma ilegal para usar no serviço Street View, que espera lançar por lá em breve.

A investigação em um dos países que mais conectados da Ásia representa mais um revés para o Google, que já enfrenta acusações relacionadas ao Street View por parte da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos e de outros países, além de ações trabalhistas.

“A polícia está investigando o Google na Coreia sob suspeita de captura e armazenagem não-autorizada de dados de usuários de internet aleatórios através de conexões sem fio”, afirmou a Agência Nacional da Polícia Coreana em nota.

O Google havia informado anteriormente que os dados foram capturados acidentalmente pelos veículos da empresa que fotografam as ruas para o Street View.

/REUTERS