Coreia do Sul usa Kinect na fronteira contra invasores - Link - Estadão

SÃO PAULO – A fronteira entre as Coreias do Norte e do Sul mais parece um parque de diversões – ao menos para os mais de 1 milhão de turistas que visitam a área de guerra do lado da Coreia do Sul todos as anos.

Em outubro, o Link visitou a zona desmilitarizada (DMZ) e viu que o local tem loja de conveniência que vende souvenirs, um monotrilho que leva os visitantes ao ao Terceiro Túnel (por meio do qual os norte-coreanos tentaram invadir a Coreia do Sul em 1978) e até um parque de diversões de verdade, com roda-gigante e outros brinquedos. Agora, a fronteira ganhou mais um acessório: sensores Kinect da Microsoft. Sensor de movimentos com duas câmeras, o Kinect foi originalmente desenvolvido para jogos eletrônicos do videogame Xbox 360.

O jornal sul-coreano Hankooki publicou que os militares estão usando sensores Kinect no local para monitorar movimentos na fronteira. Um software especialmente desenvolvido pelo programador Jae Kwan Ko para os militares consegue distinguir animais de seres humanos para identificar qualquer pessoa que tentar passar pelo local, vigiado por soldados e repleto de minas terrestres e arame farpado para dificultar a travessia.

O jornal diz ainda que o sistema será aprimorado para detectar a temperatura corporal e os batimentos cardíacos de uma pessoa. Os sensores estariam sendo usados no local desde agosto, mas só agora a existência deles foi revelada para o público.