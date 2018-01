Coreia faz acordo sobre reservas de lítio na Bolívia - Link - Estadão

A Coreia do Sul e a Bolívia concordaram nesta quinta-feira, 26, cooperar no desenvolvimento das reservas de lítio boliviano, o que situa o país asiático em uma posição preferencial para usar esse metal básico em baterias de equipamentos eletrônicos.

O presidente boliviano, Evo Morales, que chegou ontem a Seul para uma visita oficial de três dias, se reuniu hoje com o presidente sul-coreano, Lee Myung-bak, com quem assinou um memorando de entendimento para pesquisa e desenvolvimento das minas de lítio em Salar de Uyuni.

O presidente boliviano Evo Morales comprimenta o colega da Coreia do Sul, Lee Myung-Bak. FOTO: SONG KYUNG-SEOK/EFE

Calcula-se que esta planície de 10 mil quilômetros quadrados contém o equivalente a metade das reservas mundiais de lítio, componente básico de baterias e indispensável à indústria eletrônica da Coreia do Sul, sede de multinacionais como a Samsung e a LG.

Dentro das relações, a Coreia do Sul concedeu hoje à Bolívia créditos de US$ 250 milhões em um programa de cooperação para o período 2010-2014, que inclui o financiamento para projetos em infraestruturas.

Os países assinaram acordos para que os diplomatas e oficiais em serviço não necessitem de visto. A Bolívia vai facilitar as normas de estadia para empresários sul-coreanos.

Com esses acordos, a Coreia do Sul se transforma em um dos primeiros países com acesso ao desenvolvimento do lítio, junto com o Irã e o Brasil.

Amanhã, Morales e sua comitiva visitarão plantas industriais nas cidades de Daejeon e Incheon relacionadas à produção de baterias, tecnologia e logística antes de retornar à Bolívia.

