Corrida espacial - Link - Estadão

Empresas se preparam para lançar voos comerciais para estações espaciais. FOTO: REPRODUÇÃO/SPACE ADVENTURES/NASA

Uma reportagem do jornal Mercury News publicada neste sábado, 27, mostra como figuras importantes do Vale do Silício — entre eles um dos fundadores do Google Sergey Brin — estão por trás de uma nova corrida espacial, desta vez, patrocinada por empresas privadas em vez de agências governamentais.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Sergey Brin está na fila desde 2008 para fazer uma viagem de turismo espacial pela empresa Space Adventures, que já colocou oito milionários passageiros no espaço. Brin, que é cofundador do Google ao lado de Larry Page, pagou US$ 5 milhões pela reserva na espaçonave.

A empresa que vai levar Brin ao espaço se prepara agora para lançar empreitada de enviar dois passageiros comerciais para fazer uma volta ao redor da Lua. Segundo a reportagem, a inciativa pode ocorrer em três ou quatro anos. A Space Adventures também está anunciando um voo comercial, junto com outras grandes empresas do setor viagens, para uma estação espacial a partir de 2015.

Além disso, outra empresa, a Space X — fundada por Elon Musk, cofundador do PayPal e da montadora Tesla Motors — quer colocar cápsulas espaciais para turistas, semelhantes às usadas pela Nasa, em funcionamento. Em dezembro, deve ocorrer o primeiro teste, segundo a reportagem.

O jornal também cita que uma agência da Califórnia está oferecendo voos espaciais de duas horas por US$ 200 mil, pela empresa Virgin Galatic.