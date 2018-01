Coursera estreia cursos traduzidos em português - Link - Estadão

Começam na segunda-feira as primeiras disciplinas com tradução em português feitas com a Fundação Lemann

SÃO PAULO – Estreiam na segunda-feira, 2, os dois primeiros cursos do Coursera traduzidos para português: Introdução ao Pensamento Matemático, oferecido pela Universidade de Stanford, e Fundamentos de Estratégia para Negócios, da Universidade da Virginia. Ambas instituições são dos Estados Unidos. Os cursos, em inglês, tiveram ajuda de sete voluntários, sendo seis tradutores e um revisor.

De acordo com o site, os voluntários têm diferentes formações (estudantes universitários, advogados, engenheiros e professores) e ajudaram a traduzir e revisar as aulas dos dois cursos.

Os 85 vídeos das duas disciplinas terão legendas em português, facilitando a compreensão para usuários brasileiros. É o primeiro resultado da parceria do Coursera e da Fundação Lemann e esta é a primeira vez que um curso do site é traduzido em português. Ao todo 110 voluntários participam do projeto de iniciativa da Fundação Lemann no Brasil.

Atualmente o Brasil é o terceiro maior país com estudantes no Coursera. De acordo com a Fundação Lemann, o objetivo é chegar a 12 cursos traduzidos em português até o fim do ano.

