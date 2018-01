Crackers começam a visar senhas de redes sociais - Link - Estadão

Um novo tipo de crime digital está começando a se popularizar entre os crackers. Ao invés de emails fakes de bancos pedindo senhas, os criminosos agora roubam qualquer tipo de dado que depois pode ser convertido em dinheiro. Assim, uma senha roubada no Twitter chega a ser vendida por até mil dólares. Imagine quanto custaria um alguns dias de controle sobre o perfil de Luciano Huck, por exemplo? O levantamento foi feito pelos pesquisadores da Kaspersky Lab.

Segundo Dmitry Bestuzhev, um dos autores da pesquisa, contou à revista PC World, o estudo levantou mais de 70 mil programas que têm a função de roubar senhas de redes sociais, emails ou contas em jogos online. O número triplicou em relação a mesma pesquisa feita há três anos atrás.

Os mil dólares pela conta do Twitter se devem ao fato de que o nome do usuário em questão, era formado por uma combinação simples de três letras, o que pode interessar a diversas pessoas. Conta no Gmail ou no Rapidshare são mais baratas: em média, US$ 82 e US$ 5 respectivamente.

A pesquisa também informa que 62% dos programas usados pelos crackers para obter essas senhas, têm origem na China. Em segundo ligar vem a Rússia, de onde vêm 12%.