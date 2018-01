Cratera no Egito é descoberta no Google Earth - Link - Estadão

Com a recente descoberta no Egito de uma das crateras de impacto mais bem conservadas do mundo, formada por

um meteorito milhares de anos atrás, os cientistas encaram o futuro da ciência egípcia com entusiasmo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A cavidade de 45 metros de diâmetro e 16 metros de profundidade, batizada de Kamil, se encontra a sudoeste do deserto egípcio, perto da fronteira com o Sudão, em uma zona característica por sua inóspita superfície.

“Não há nada lá, nem vento, o que permitiu que a cratera se mantivesse tão bem conservada. Esse nível de preservação só pode ser encontrado na lua”, disse à Agência Efe o diretor do Instituto Nacional de Pesquisa em Astronomia e Geofísica (NRIAG), Salah Mahmoud, cuja instituição está envolvida na pesquisa.

Imagem da cratera Kamil no Google Maps. Clique na imagem para abrir o mapa. FOTO: REPRODUÇÃO

A cratera foi observada pela primeira vez por uma equipe de italianos em uma missão do Google Earth, há dois anos.

Diante da promissora descoberta, foi formada uma equipe de cientistas italianos e egípcios, liderada pelo especialista Luigi Folco, do Museu Nacional da Antártida de Siena, na Itália, para analisar a zona e decifrar a origem da cratera.

Além de sua excepcional localização, seu bom estado de conservação se deve ao fato de o meteorito que originou a cratera não ter se fragmentado ao entrar em contato com a atmosfera terrestre, segundo as conclusões de um estudo dos cientistas, publicadas em julho passado na revista Science.

O coautor do artigo da “Science” e geofísico do NRIAG Ahmed Lethy disse à agência Efe que, graças “à excepcional estrutura da cratera e seu tamanho, assim como a distribuição dos restos”, os pesquisadores poderão calcular o risco e os danos que podem ser causados por um novo meteorito no futuro.

O cientista ressaltou que esta é a segunda descoberta do tipo no Egito, depois do maior campo de crateras do mundo ter sido encontrado na região de Gilf al-Kabir, em 2004, no sudoeste do país, “cuja origem não foi confirmada”, por não existirem mostras.

No entanto, a cratera Kamil foi produzida por um meteoro do qual restaram 1,7 toneladas de fragmentos, incluindo o pedaço maior que existe no Egito, de 85 quilogramas.

Com isto, segundo Lethy, é possível “estudar a atividade do universo de milhões de anos analisando o desenvolvimento de seus elementos internos”.

Os cientistas egípcios começam a considerar o que décadas antes podia parecer impossível no Egito, um país no qual a ciência não foi uma prioridade durante muitos anos.

Um artigo publicado em 2006 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Universidade de South Valley, no Cairo, descreveu a decadente situação da ciência no Egito.

“A despesa em pesquisa no Egito é muito baixa. Os pesquisadores egípcios estão entre os mais mal pagos nos países árabes. A pesquisa em ciências sofre uma decadente produção de tecnologia, o que faz com que a de alta qualidade seja tão complicada”, explicava o documento.

Mahmoud se queixou que a redução de apoios e de interesse em projetos deste tipo de pesquisas é um problema comum no Egito, como em todos os países em desenvolvimento.

“A maioria dos instrumentos que utilizamos não são tecnologia egípcia, vêm de países desenvolvidos como Estados Unidos, França ou Inglaterra, que nós poderíamos produzir, mas não a esse nível”, lamentou o titular do NRIAG, situado na desértica zona de Helwan, a 25 quilômetros do Cairo.

“Não é fácil, precisamos ter uma indústria completa. No final, é melhor importar para preservar o dinheiro com que contamos”.

Mesmo assim, “sonhamos em poder produzir esse tipo de alta tecnologia para seu uso em diferentes campos”, afirmou o geofísico.

O achado da cratera Kamil, com a bem-sucedida participação egípcia, é motivo de orgulho para os cientistas e dá uma projeção positiva a seu trabalho no mundo.

Para Lethy, “este tipo de publicações de alta qualidade encorajam o Governo a destinar mais dinheiro à pesquisa, porque veem nela resultados de interesse mundial”.

“É uma mostra de que nosso nível de ciência está à altura do dos italianos”, concluiu Mahmoud.

Aleida Rueda (EFE)