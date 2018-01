Creative Commons financiará iniciativas abertas - Link - Estadão

A organização Creative Commons, responsável pelas licenças copyleft mais usadas no mundo, anunciou um programa de financiamento projetos que propiciem abertura e compartilhamento.

O programa Catalyst Grants investirá US$ 100 mil em vários projetos ao redor do mundo. Serão destinados valores entre US$ 1 mil e US$ 10 mil para os selecionados – podem ser pessoas, empresas ou ourganizações. A ideia é financiar projetos que, de certa forma, possam se auto-sustentar.

Poderiam ser premiados, por exemplo, estudos que meçam o impacto das licenças CC em diferentes áreas do conhecimento, ou que demonstrem o valor de usar licenças livres em determinada área.

A organização também lançou uma campanha para financiar os US$ 100 mil para o prêmio. O prazo – tando para doações quanto para incrições de projetos – é até 30 de junho.

Saiba mais no site da organização (em inglês).