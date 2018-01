Creative Commons; Kevin Kelly e um livro remixado - Link - Estadão

Creative Commons; Kevin Kelly e um livro remixado

A licença Creative Commons permite que outros misturem, adaptem, e criem trabalhos derivados de outras obras, sem as limitações do copyright. É comum que artistas façam uso dela quando fazem remixes, mas esses são quase sempre musicais ou – mais raro – audiovisuais. Difícil encontrar um remix de livro. Aproveitando o registro em CC do livro Out of Control, do fundador da Wired Kevin Kelly, o dinamarquês Andreas Lloyd decidiu fazer justamente isso: reescrever a obra original.

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo