Créditos à venda - Link - Estadão

O Facebook fechou parceira com uma empresa da Malásia para vender, pela primeira vez, créditos da rede social em pontos de vendas físicos na Ásia e na Oceania. As vendas começarão na Ásia e na Oceania e visam facilitar a compra de bens virtuais para milhões de pessoas e impulsionar o ganho de receitas dos desenvolvedores.

Essa ação foca as pessoas que não possuem um cartão de crédito, particularmente os usuários mais jovens do Facebook, e aqueles que não querem se arriscar a fazer compras online.

A companhia de pagamentos eletrônicos MOL, parte do império empresarial de Vincent Tan, irá oferecer a moeda virtual a partir de primeiro do agosto em mais de 500 mil pontos de vendas, incluindo lojas, cybercafés e bancos online em cinco países do sudeste asiático, na India, na Austrália e na Nova Zelândia,

“A Ásia tem uma comunidade gamer enorme, e ela é tipicamente formada por pessoas jovens”, disse Nor Badron, o porta-voz da empresa, nesta sexta, 9. “O índice de posso de cartões de crédito é muito baixo entre essa população, então, os desenvolvedores estão deixando de ganhar dinheiro e perdendo uma boa oportunidade”.

Badron afirmou que a MOL já vende créditos pré-pagos para outros jogos online em sua rede de pontos de vendas, mas essa será a primeira vez que consumidores poderão comprar créditos para aplicativos do Facebook, incluindo jogos populares como Mafia Wars e FarmVille, sem usar cartão de crédito.

Em uma nota à imprensa anunciando a parceria entre o Facebook e a Mol, Vaughan Smith, diretor de negócios e de desenvolvimento corporativo da rede social, afirmou que o acordo é visto como oportunidade par ampliar a disponibilidade da moeda unificada que pode ser usada em jogos e outros aplicativos do Facebook.

“Trabalhar com a MOL significa que nós poderemos oferecer os benefícios dos créditos do Facebook para milhões de pessoas na Ásia usando um sistema de pagamento que já é amplamente usado e confiado”, acrescenta Smith.

No sudeste asiático, os créditos serão vendidos na Malásia, Tailândia, Cingapura, Indonésia e Filipinas. Mais de 70% dos membros do Facebook usam aplicativos, e o volume dos pagamentos teve um crescimento de dois dígitos durante os últimos trimestres, de acordo com a MOL.

(AP)