Cresce número de americanos que possuem tablets ou e-readers - Link - Estadão

Percentual de americanos que possuem pelo menos um aparelho cresceu 11% de dezembro para janeiro, diz pesquisa

RIO DE JANEIRO – O número de norte-americanos que possuem um tablet ou um leitor digital quase dobrou no período de fim de ano, com Kindles, Nooks e iPads provando ser presentes populares, aponta um novo estudo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

No início de janeiro, 19% dos norte-americanos entrevistados tinham um leitor digital, acima dos 10% de dezembro, com resultados idênticos para tablets, de acordo com relatório divulgado nessa segunda-feira, 23, pela Pew Internet and American Life Project.

Como o resultado, o percentual de americanos que possuem pelo menos um aparelho de leitura digital cresceu para 29% em janeiro, contra 18% em dezembro, de acordo com a pesquisa.

A Amazon e a Barnes e Noble introduziram, cada um, novos tablets e versões mais baratas do seus aparelhos Kindle e Nook, respectivamente, antes das férias, enquanto o iPad da Apple continua a ser popular.

O relatório também descobriu que homens e mulheres estão igualmente propensos a comprar um dispositivo, mas a aquisição era mais provável entre pessoas com mais alta escolaridade e alta renda.

Os dados vêm de várias entrevistas conduzidas pela Pew. A primeira, antes do Natal, que ouviu 2.986 americanos com mais de 16 anos, foi realizada em novembro e dezembro enquanto a segunda e terceira foram feitas com cerca de 2 mil adultos em janeiro.

/ Phil Wahba (REUTERS)