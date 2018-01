Cresce número de crianças e adolescentes nas redes sociais no País - Link - Estadão

37% dos entrevistados dizem mentir a idade em redes sociais.FOTO: Reuters 37% dos entrevistados dizem mentir a idade em redes sociais.FOTO: Reuters

SÃO PAULO – As crianças e os adolescentes brasileiros estão cada vez mais presentes nas redes sociais. De acordo com a pesquisa TIC Kids Online 2013, divulgada nesta quarta-feira pelo CETIC.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação) do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), 79% dos menores que têm acesso à internet possuem algum perfil na rede social que mais utilizam – em 2012, eram apenas 70%.

Além do aumento do uso de redes sociais, outra tendência apontada pela pesquisa é o aumento do uso de dispositivos móveis: se em 2012 apenas 21% dos menores usavam celulares para acessar a web, esse número cresceu para 53% dos entrevistados. O uso de tablets também cresceu: de 2% em 2012 para 16% no ano passado. Entretanto, desktops e notebooks seguem liderando, sendo utilizados por 71% dos entrevistados.

Feita entre setembro de 2013 e janeiro de 2014, a pesquisa entrevistou 2261 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos (e seus pais ou responsáveis) em todo o território nacional, usando o método da pesquisa europeia EU Kids Online, feita pela London School of Economics.

O Facebook foi a rede social citada como mais utilizada por 77% dos entrevistados – já o Orkut, rede social do Google que deve ser encerrado até o fim do ano, foi citado como principal rede para 1% (eram 27% em 2012). O Google+ aparece com Entre as principais atividades feitas pelas crianças e adolescentes na rede, destacam-se pesquisas para trabalhos escolares (87%), assistir a vídeos (68%) e download de músicas e filmes (50%).

Riscos

A pesquisa também se preocupou em avaliar as condições de segurança e os riscos que os jovens eventualmente se expõe na internet. Segundo a TIC Kids Online Brasil 2013, 58% dos entrevistados disseram ser capazes de alterar as configurações de privacidade de seus perfis nas redes sociais, enquanto 42% revelaram que sabem comparar informações na rede para saber se as informações são verdadeiras.

Ainda no âmbito das redes sociais, 38% dos jovens entrevistados disseram ter adicionado pessoas que nunca conheceram aos seus contatos nas redes sociais. “As faixas de idade mais altas reportam mais atividades de risco potencial em relação aos mais novos”, alerta Alexandre Barbosa, gerente do CETIC.br. Entre os usuários de redes sociais, 93% dos entrevistados disseram ter uma foto que mostre claramente o seu rosto em algum tipo de perfil, enquanto 37% dizem mentir a idade nas redes sociais que utilizam. Metade dos entrevistados disse ainda ter criado seus perfis nas redes sociais sozinho.