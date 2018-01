Crescem pedidos de dados ao Google; Vine; Marksta e mais - Link - Estadão

SÃO PAULO – Entre julho e dezembro do ano passado, governos de todo o mundo solicitaram ao Google dados de seus usuários 21.389 vezes. Os números foram divulgados no relatório de transparência da empresa. No primeiro semestre, foram 20.938 pedidos.

O Brasil foi o sexto no ranking, com 1.211 solicitações – 66% delas foram atendidas de forma parcial ou integral. No segundo semestre de 2009, o País havia ficado com o primeiro lugar, com 3.663 solicitações.

Os Estados Unidos, com 8.438 pedidos, estão no topo da lista desde o primeiro semestre de 2010. Esse tipo de ação é mais frequente por lá devido a recursos legais de notificação extrajudicial, ou seja, sem envolver a Justiça. Segundo o relatório, 68 % das solicitações dos Estados Unidos no último semestre foram feitas dessa forma, e apenas 22% delas decorrem de pedidos judiciais.

PING

John McHugh, fotógrafo e criador do aplicativo Marksta, que permite colocar marca d’água nas fotos do celular

1) O que inspirou o Marksta?

Trabalho no Afeganistão há anos. É arriscado e ganho pouco. Fico bravo e frustrado quando descubro que pessoas usaram minhas fotos sem permissão.

2) A polêmica do Instagram ajudou a popularizar o Marksta?

O Instagram me deu um presentão. Já existia público para o app, mas o Instagram fez todos pensarem no tema.

COMPENSAÇÃO

Internet é essencial, diz Justiça alemã

Um tribunal da Alemanha considerou que as pessoas têm direito a pedir uma compensação se o serviço de internet for interrompido. A rede, segundo a decisão do tribunal federal de Karlsruhe, é “essencial”. Segundo a legislação alemã, serviços e materiais essenciais estão sujeitos a uma compensação em caso de falha. A decisão foi dada sobre o caso de um consumidor que ficou sem o serviço de internet em casa por dois meses, entre 2008 e 2009.

NA TELA

O documentário The Pirate Bay – Away From Keyboard será lançado no dia 8 de fevereiro, durante o festival de cinema de Berlim. Licenciado em Creative Commons, a produção estará disponível para download logo depois da estreia. O filme conta a história do site de torrents mais popular do mundo.

Que diferença! | A montagem foi uma sacada do Buzzfeed a partir de uma imagem de um usuário do Reddit e mostra a mudança de hábito da família presidencial dos EUA, com seus smartphones

AGENDA | São Paulo recebe

entre os dias 1 e 3 de fevereiro o workshop Lean Startup Machine, que ensinará o público a validar uma ideia para um novo produto ou serviço. supernovalabs.com.br/lsm

