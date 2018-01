Crescem vendas de computadores - Link - Estadão

De acordo com pesquisa, volume de vendas nesse trimestre foi 2,3% superior ao mesmo do ano passado

SÃO PAULO – As vendas mundiais de computadores pessoais superaram 85,2 milhões de unidades no segundo trimestre, volume 2,3% maior em relação ao mesmo período do ano passado, segundo resultados preliminares de levantamento conduzido pela empresa de pesquisa de mercado Gartner.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Depois do mais forte crescimento nas vendas de PCs em quatro anos, motivados por forte demanda por mini-notebooks e notebooks de baixo custo, o mercado passou a um crescimento modesto, mas estável”, disse Mikako Kitagawa, analista do Gartner.

“A desaceleração do crescimento geral indica que o mercado de PCs ainda está em um período de ajuste, que começou no segundo semestre de 2010.”

A HP continuou a ser líder mundial do setor, com participação de 17,5% nas vendas mundiais de PCs no segundo trimestre. A companhia registrou embarques de 14,88 milhões de unidades ante 14,45 milhões um ano antes.

A Dell ficou em segundo, com fatia de 12,5%, seguida de perto por Lenovo, com 12%, Acer, com 10,9%; e Asus, com 5,2%; das vendas globais, segundo o Gartner.

Os dados incluem desktops e PCs portáteis, mas não computadores tablet.

/ Reuters