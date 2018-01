?Crescer acaba com a criatividade'; diz Nolan - Link - Estadão

Em palestra na Campus Party, Nolan Bushnell, criador da Atari, falou sobre o futuro dos games e revelou planos para o Brasil

João Coscelli, do Modo Arcade

SÃO PAULO – Nolan Bushnell talvez seja a figura mais importante para o desenvolvimento da indústria dos consoles domésticos. Ele fundou a Atari, é o padrinho de Pong, desenvolveu uma série de jogos e praticamente reinventou o conceito de videogame. Também é dono de simpatia e paciência gigantescas, atestadas com as centenas de autógrafos distribuídos e fotos tiradas com os visitantes da Campus Party 2013.

Seu status de lenda se confirmou com a multidão que se reuniu no evento para ouvi-lo falar por cerca de uma hora e dar um conselho bastante próximo da célebre frase de um de seus ex-funcionários, um tal de Steve Jobs: “Nunca cresçam. Crescer acaba com a criatividade”, disse ele, que completa 70 anos no próximo dia 5 de fevereiro.

‘O ambiente para os videogames é uma realidade aqui. Quero ver jogos brasileiros no mercado’, disse Nolan. FOTO: Tiago Queiroz /ESTADÃO

“Se sua ideia parecer louca, você deve ir atrás dela. Se 99% das pessoas acharem a ideia louca e você fizer parte do 1% que a acha boa, corra atrás. Quanto mais revolucionária a ideia, menos gente vai gostar”, analisou ele depois de dar uma verdadeira aula sobre os primórdios dos videogames, sem poupar elogios ou esquecer dos momentos marcantes que viveu com seu pupilo, que posteriormente revolucionaria a tecnologia com a Apple.

As recomendações de Bushnell aos campuseiros tinham como centro o que ele julgou terem sido os motivos de sucesso da Atari na década de 1980 – inovação e renovação. Falhar? Faz parte do aprendizado. Mais que isso, é fundamental. “A primeira solução que você encontrar nunca será a melhor. Teste, conserte, repita”, afirmou. “Pense e pesquise, mas aja. São as pessoas que tomam atitudes que são consideradas criativas”, completou.

O veteranos ainda deu seus pitacos sobre o futuro dos games e apresentou seu atual projeto, o Brainrush, que tem como objetivo principal o aprendizado. Bushnell mostrou-se um ferrenho defensor dos jogos como instrumento de educação, dizendo que eles são capazes de ensinar mais rápido que qualquer outra mídia tradicional.

Os primeiros estudos vinculados ao seu software indicaram que as crianças que usaram o Brainrush por dez minutos apresentaram um desempenho ao menos dez vezes melhor que os que não usaram. Bushnell declarou que em pouco tempo será possível ensinar em seis meses o que é ensinado em quatro anos na escola. “O aprendizado será dez vezes mais rápido. Confiem em mim, vai acontecer”. Firme, sem dar margem a dúvidas.

Bushnell ainda surpreendeu revelando projetos que disse estarem vinculados ao Brasil. Trata-se do Xaporia Studios, espécie de universidade e produtora de games que visa a formação de profissionais. Segundo ele, há 80% de chances de que teremos ao menos um desses projetos no País, embora haja planos para duas sedes – em São Paulo e no Rio de Janeiro. “O ambiente para os videogames é uma realidade aqui. Quero ver jogos brasileiros no mercado”, finalizou.

Veja abaixo a íntegra da palestra de Nolan Bushnell na Campus Party 2013: