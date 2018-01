Crescimento do Yahoo decepciona mercado - Link - Estadão

O Yahoo registrou um crescimento de mais de 50 por cento no lucro do segundo trimestre, mas sua receita líquida ficou abaixo do esperado por analistas.

O Yahoo divulgou nesta terça-feira que teve receita de 1,6 bilhão de dólares nos três meses encerrados em junho, ante 1,57 bilhão de dólares um ano antes.

Mas a receita líquida da companhia, que exclui o faturamento compartilhado com parceiros, foi de 1,13 bilhão de dólares –abaixo da previsão média de analistas de 1,16 bilhão de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

Já o lucro líquido trimestral do Yahoo foi de 213,3 milhões de dólares, ou 0,15 dólar por ação, acima dos 141,1 milhões de dólares, ou 0,10 dólar por ação, registrados no segundo trimestre de 2009. O lucro recente é apenas 0,01 dólar maior que a previsão média de analistas de 0,14 dólar por ação.

O Yahoo anunciou ainda projeção de receita de 1,57 bilhão a 1,65 bilhão de dólares para o terceiro trimestre.

/ALEXEI ORESKOVIC (REUTERS)