Créu vai parar na Wikipedia americana - Link - Estadão

O verbete conta a origem da gíria, citando o funk carioca, explicando o movimento pélvico que acompanha o Créu, e até mesmo comentando o caso do acidente da TAM e o flagra no assessor presidencial Marco Aurélio Garcia.

Outras “celebridades” brasileiras mencionadas no verbete são a Mulher-melancia e Mulher-moranguinho, figuras cruciais no sucesso do Créu.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/6hLbUPk2Pwo" width="480" height="385" wmode="transparent" /]

ATUALIZAÇÃO – 05/09

A página do Créu ganhou uma notificação de que está sendo considerada para deleção. A sugestão foi de um usuário brasileiro, e na comunidade da Wikipedia se defende da ideia de que um trending topic do Twitter não caracteriza o termo como relevante. A página, no entanto, continua sendo editada e ganhando cada vez mais referências.