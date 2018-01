Criado pelo Facebook; app Slingshot é lançado no Brasil - Link - Estadão

SÃO PAULO – Lançado há uma semana nos EUA pelo Facebook, o aplicativo Slingshot está disponível em outros países – incluindo o Brasil – a partir dessa quarta-feira, 25. O app, considerado uma tentativa do Facebook de concorrer no mercado com o Snapchat, permite aos usuários trocar fotos e vídeos que desaparecem, e não exige que se tenha uma conta na rede social – em um claro esforço da empresa para ter negócios que vão além de seu serviço principal.

Os interessados em usar o Slingshot podem assinar o serviço com seus números de celulares, como no WhatsApp, e se conectar com amigos de sua lista de contatos no telefone, ou, se quiserem, buscando amigos de suas listas do Facebook. Para baixar, é só acessar as lojas oficiais de aplicativos do iOS (compatível apenas a partir do iOS 7) e Android (compatível só para as versões KitKat e Jelly Bean).

O lançamento do Slingshot chega em um momento em que uma nova safra de serviços de mensagens móveis ganha popularidade e ameaça afastar os usuários mais jovens da rede social de 1,28 bilhão de usuários. Vale lembrar que, em 2013, o Snapchat recusou uma oferta de aquisição de US$ 3 bilhões feita pela rede social em 2013. Além disso, a empresa adquiriu o WhatsApp em fevereiro, por US$ 19 bilhões.

/ COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS