Criador da campanha 'Kony 2012' é detido - Link - Estadão

Jason Russell foi detido pela polícia de San Diego por estar bêbado e nu, provocando atos de vandalismo

Russell é o apresentador do vídeo da campanha ‘Kony 2012′, que já teve mais de 100 milhões de visualizações. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O fundador da organização não governamental Invisible Children, Jason Russell, de 33 anos, foi detido na quinta-feira, 15, pela polícia de San Diego. Segundo a emissora NBC, ele estava em uma praia e foi detido por ficar bêbado em público. A polícia afirma que Russell, que ficou famoso por causa da campanha “Kony 2012″, estava se masturbando em público e vandalizando os carros.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Segundo a emissora, a polícia recebeu telefonemas às 11h30 da manhã de quinta-feira alertando que um homem nu estava correndo no meio do trânsito gritando. A polícia diz que ele foi encontrado de cuecas.

O CEO da Invisible Children, Ben Keesey, divulgou uma nota afirmando que Russell teve de ser hospitalizado por estar “desidratado e mal nutrido”. “As últimas duas semanas tiveram um peso emocional muito grande em todos nós, especialmente em Jason, e esse peso se manifestou neste infeliz incidente ontem”, escreveu Keesey. “Estamos devastados por vê-lo lidando com este problema de saúde pessoal.”

Russell é um dos fundadores da ONG e estrela o vídeo “Kony 2012″, lançando uma campanha para combater o líder do Exército de Resistência do Senhor, Joseph Kony, acusado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia por crimes contra a humanidade.

O vídeo foi visto mais de 100 milhões de vezes e se tornou o maior viral da história e foi elogiado pela ONU.

O site TMZ publicou um vídeo supostamente do surto de Russell: