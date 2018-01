Criador da série 'C.S.I.' aposta na web para renovar literatura com 'livro digital' - Link - Estadão

Em agosto do ano passado, o ‘Link’ já tratava do futuro da literatura em uma matéria de capa onde perguntava: Será que o futuro do livro é multimídia? E falava, entre outras, sobre a busca por uma nova forma de literatura.

A primeira parte da série de livros ‘Level 26: Dark Origins’ (imagem ao lado) será lançado apenas nos EUA na próxima terça-feira, 8, e conta a história de Steve Dark, um ex-agente do FBI que deixa a aposentadoria para caçar um serial killer diferente de tudo que o mundo já havia visto antes. O título do livro refere-se a 25 níveis usados pela polícia para classificar os serial killers. Zuiker quer introduzir leitores – e espectadores – ao nível 26 (veja foto do criminoso abaixo). A série deve ser uma trilogia a ser completada com outros dois livros a serem lançados em 2010 e 2011. Para mais informações, confira o vídeo de apresentação da série aqui.

A brincadeira transmídia funciona assim: a cada capítulo o leitor será convidado à com uma senha especial assistir uma “ciberponte”, que nada mais é que um filme de três minutos ligado à história principal. “É como ter um filme dentro de cada livro”, prega o vídeo de divulgação do ‘romance digital’. Como o livro tem vinte capítulos será uma hora de filme no total. Além disso, no site os leitores poderão conversar com Zuiker e outros dos envolvidos na produção do livro, bem como outros leitores e até contribuir para a história dos próximos livros. E mais: encontrar uma enxurrada de conteúdo adicional, como bastidores dos filmes e informação sobre crimes e investigadores verdadeiros.

Zuiker montou um esboço de 60 páginas do livro, que Foi escrito por Duane Swierczynski, e escreveu e dirigiu as “ciberpontes”. Ele disse ainda que o livro pode ser lido sem que se assista os filmes no site. Para Zuiker, os Estados Unidos são fascinados pela tecnologia, e esta se tornou uma parte tão importante da vida das pessoas que são necessárias mais opções de entretenimento. “Todo programa de TV nos próximos cinco a dez anos terá um site abrangente que levará a experiência adiante, além da hora de programação na TV, para continuar atraindo a atenção dos espectadores 24 horas por dia”, disse. “Apenas assistir à TV não será um modelo sustentável”, profetizou à Reuters. E é um dos principais produtores da televisão americana que está dizendo isso…

