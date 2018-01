Criador de 'Mario Bros' ganha prêmio espanhol - Link - Estadão

Shigeru Miyamoto foi chamado de ‘pai do videogame moderno’ e criador de ‘sonhos virtuais’

OVIEDO- O japonês Shigeru Miyamoto, criador de jogos de videogame como Mario Bros, The legend of Zelda e Donkey Kong ganhou nesta terça-feira o Prêmio Príncipe de Astúrias de Comunicação e Humanidades 2012.

Miyamoto, de 59 anos e que desde 1977 trabalha para Nintendo, venceu na final a agência fotográfica Magnum e filósofo parisiense e teórico da educação Edgar Morin. Os três candidatos foram selecionados entre 21 concorrentes.

O japonês também é o criador do jogo didático Brain Trainning e do videogame Wii Fit. O júri disse que Miyamoto “é o principal artífice da revolução do videogame didático, formativo e construtivo”.

Além disso, afirmou que ele é “criador de personagens e jogos mundialmente conhecidos e se caracteriza por excluir de suas invenções a violência e por inovar com programas e formatos que ajudam a exercitar a mente”.

“Miyamoto não só é o pai do videogame moderno, mas conseguiu, com sua grande imaginação, criar sonhos virtuais para que milhões de pessoas de todas as idades interajam, gerando novas formas de comunicação e de relação, capazes de trespassar fronteiras ideológicas, étnicas e geográficas”, concluiu o júri.

