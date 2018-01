Criador do Google Glass vai para a Amazon - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Uma das cabeças pensantes por trás do Google Glass está deixando o Vale do Silício para ir trabalhar para a Amazon. Babak Parviz, diretor do Google X – a unidade de projetos inovadores da gigante de buscas – e um dos responsáveis pela criação e execução do Google Glass está se transferindo para a empresa de Jeff Bezos.

Tudo começou no final de semana, quando Parviz postou em sua conta do Google+ uma foto do logo da Amazon, com a legenda “super excitado”. Em um email ao Mashable, o engenheiro confirmou a transferência, mas não adiantou qual será sua função. “Tudo que posso dizer é que estou maravilhado com o que podemos conseguir por lá”, escreveu ele no email.

A “aquisição” de Parviz renova os interesses da empresa de Jeff Bezos de se tornar uma fabricante de hardware, e não apenas uma varejista: recentemente, a Amazon lançou seu próprio set-top-box (a Fire TV) e seu próprio smartphone (o Fire Phone), além de pesquisar a utilização de drones para entregas.