Criador do Megaupload se recusa a dar senhas à justiça - Link - Estadão

Kim Dotcom só fornecerá as senhas dos seus computadores confiscados sob condições determinadas por ele

SIDNEY – O fundador do Megaupload, Kim Schmitz, conhecido também Dotcom, requisitado pelo Estados Unidos por suposta pirataria se recusa a dar senhas dos computadores confiscados, informaram hoje a imprensa neozelandesa.

Dotcom, de 38 anos, que vive sob liberdade condicional, compareceu hoje ao Tribunal de Auckland para pedir revisão judicial da ordem utilizada para confiscar todos seus aparelhos eletrônicos em janeiro passado, segundo a Radio New Zealand.

Seu advogado Paul Davison argumentou que na operação foram apreendidos 135 dispositivos, muitos deles irrelevantes ao caso e que somente continham arquivos pessoais, como vídeos familiares.

Mas outros aparelhos pessoais de Dotcom que continham informações relevantes ainda estão travadas, por falta de senha.

O Ministério Público, por sua vez, que atua representando o governo dos Estados Unidos, busca acesso às informações, mas Dotcom apenas dará as senhas em troca de certas condições, disse Davison, que serão expostas no processo amanhã.

Dotcom e outros três acusados e presos na Nova Zelândia enfrentarão em agosto processos de extradição aos Estados Unidos, onde serão julgados por diversos delitos como pirataria, crime organizado e lavagem de dinheiro.

