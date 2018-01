Criador do Napster funda empresa com funcionário do Facebook - Link - Estadão

Shawn Fanning, criador do software que revolucionou a indústria musical e o compartilhamento de arquivos na web, vai fundar uma nova empresa ao lado do ex-funcionário do Facebook Dave Morin. Morin anunciou hoje sua saída da rede social americana, onde trabalhou nos projetos do Facebook Platform e Facebook Connect.

A nova empresa de Fanning e Morin ainda não foi revelada, e seus sócios dizem apenas que estão desenvolvendo um produto que se integrará ao Facebook Connect, informou o TechCrunch. O último projeto de Fanning, a produtora de games para redes sociais Rupture, foi vendida para a Electronic Arts no começo de 2008.