Criador do primeiro videogame falará para público no Rio - Link - Estadão

O alemão Ralph Baer, de 87 anos, participará de evento de games no Rio de Janeiro. Durante o Rio Game Show, o engenheiro naturalizado americano falará, por vídeoconferência, sobre sua experiência, mercado, e sua visão para o futuro dos games. Além dos inscritos para acompanhar no auditório, a palestra será transmitida ao vivo no hall principal do evento, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro.

A palestra de Baer está marcada para o dia 28 de novembro.

Ralph Baer ficou conhecido mundialmente por ter sido o inventor do primeiro videogame comercial do planeta, o Odyssey. Ele também inventou o primeiro jogo que usava pistolas no Odyssey, além de ter inventado o brinquedo eletrônico Simon, que no Brasil foi conhecido como Genius.

O Rio Game Show será realizado no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, dias 28 e 29 de Novembro. Mais informações no site oficial do evento.