Criador do WhatsApp está chateado com a Apple - Link - Estadão

iMessage adotou funções que existem há tempos no WhatsApp. FOTO: Reprodução iMessage adotou funções que existem há tempos no WhatsApp. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Na tarde dessa segunda-feira, 28, a Apple anunciou novidades para o iOS (que agora chega à versão 8), incluindo funções de envio de vídeos, áudio e geolocalização através do iMessage, bem como a criação de grupos de mensagens… assim como no WhatsApp, certo? Certo.

Tudo parece muito interessante, mas tem gente que não ficou satisfeito com a novidade. É o caso de Jan Koum, fundador do WhatsApp.

very flattering to see Apple “borrow” numerous WhatsApp features into iMessage in iOS 8 #innovation — jan koum (@jankoum) June 2, 2014

“Estou muito honrado em ver a Apple ‘emprestar’ inúmeras funções do WhatsApp no iMessage do iOS 8 #inovação”, disse ele em sua conta no Twitter, durante a apresentação da empresa na WWDC, conferência para desenvolvedores em São Francisco.

A ênfase da Apple em novidades para o iMessage, entretanto, revela mais uma vez a importância dos aplicativos de mensagem. Vale lembrar que o WhatsApp, usado mensalmente por meio bilhão de pessoas, foi comprado por US$ 19 bilhões pelo Facebook, e competidores como o Line, o Kakao Talk, o WeChat e o Snapchat não param de crescer.