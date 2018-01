Criadora de Candy Crush espera valer até US$ 7;6 bi - Link - Estadão

SÃO PAULO – A King Digital Entertainment, produtora do jogo para redes sociais e celulares Candy Crush Saga, espera ser avaliada em até us$ 7,6 bilhões quando abrir seu capital neste mês, em meio a uma forte demanda por investimentos em empresas de internet e tecnologia.

A King, baseada em Dublin, Irlanda, afirmou nesta quarta-feira que espera precificar a oferta de us$ 22,2 milhões de ações entre us$ 21 e us$ 24 por papel. No topo da faixa indicativa, a companhia pode ser avaliada em cerca de US$ 7,6 bilhões.

Analistas têm questionado se a King poderá dar continuidade ao seu forte crescimento e evitar o destino de outras produtoras de jogos para redes sociais como a Zynga e Rovio, cujo sucesso dependia quase que inteiramente de um único título.

Candy Crush, lançado em novembro de 2012, foi o aplicativo gratuito mais baixado e de maior receita em 2013.

O fundador e presidente-executivo da King, Riccardo Zacconi, que tem liderado a companhia aberta na Suécia em 2003, terá participação de 9,5% na empresa após o IPO.