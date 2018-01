Criadora de 'Candy Crush' vê queda de usuários e de faturamento - Link - Estadão

King abriu capital na bolsa de Nova York em março. FOTO: EFE King abriu capital na bolsa de Nova York em março. FOTO: EFE

SÃO PAULO – A empresa britânica King, responsável pelo hit dos games de celular “Candy Crush”, tem muito com o que se preocupar nos últimos tempos.

Em balanço revelado aos investidores na última terça-feira, a empresa mostrou que seus faturamentos estão em queda, graças à redução de gastos dos jogadores em “Candy Crush”, em situação que lembra muito a da Zynga, dona do sucesso “FarmVille” que viu suas ações despencarem de valor após ser incapaz de atrair novos jogadores e continuar faturando.

No relatório divulgado aos investidores, a empresa anunciou faturamento de US$ 594 milhões e lucro de US$ 150 milhões, um número impressionante para o período, mas ainda assim menor do que a expectativa dos analistas (segundo o Thomson Reuters I/B/E/S, a previsão era de US$ 608 milhões de receita para o segundo trimestre).

“Tivemos uma redução na monetização no nosso segundo trimestre, e estamos adaptando nosso caminho à frente”, disse o CEO da King, Riccardo Zacconi, em uma entrevista. A declaração, entretanto, não afasta o medo de que a King seja a nova Zynga — os últimos games da empresa, como Farm Heroes Saga, Bubble Witch 2 Saga e Pyramid Solitaire Saga, foram incapazes de atrair o mesmo número de jogadores.

“Devemos lançar um título gêmeo de ‘Candy Crush’ no último trimestre do ano, o que vai dar longevidade ao título”, anuncioou o diretor financeiro da King, Hope Cochran – a tática já foi utilizada de maneira semelhante pela finlandesa Rovio, dona de Angry Birds.

